Reinigingsmiddelenbranche waarschuwt voor tekorten

Volgens de vereniging, waarbij ook partijen als Henkel, Procter & Gamble en Reckitt Benckiser zijn aangesloten, is de grote afhankelijkheid van Azië een deel van het probleem. Daar spelen al een tijd veel verstoringen in de productie en de logistiek, bijvoorbeeld vanwege strenge coronarestricties waardoor fabrieken tijdelijk stilliggen. Wat volgens de branche ook meespeelt zijn de stijgende energie- en transportkosten.

Voor de korte termijn zou er nog geen zicht zijn op verbetering van de situatie. ‘Vraag je aan importeurs wanneer de problemen zijn opgelost, dan krijg je steevast het antwoord: we weten het niet. Net als bij de tekorten van computerchips is de afhankelijkheid van Azië niet op korte termijn op te lossen’, stelt de NVZ in een verklaring.

De importeurs en fabrikanten roepen politici op om meer prioriteit te geven aan het stimuleren van duurzame productie van veilige grondstoffen in de Europese Unie. Dan zou er op termijn weer meer productie in Europa zelf gedaan kunnen worden. Het onnodig verzwaren van regelgeving, waarmee de branche doelt op het Europese Green Deal-beleid, zou de verplaatsing van productie naar goedkopere plekken zoals Azië juist alleen maar in de hand werken.