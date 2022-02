Veteranen Platform teleurgesteld over onderzoek dekolonisatie

Het Veteranen Platform is teleurgesteld over de eenzijdige focus die het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 - 1950 legt op het Nederlandse geweld. De suggestie wordt gewekt dat de krijgsmacht als instituut haar boekje te buiten ging, terwijl het (excessief) geweldsgebruik van de tegenpartij wordt gebracht als reactief geweld van een vrijheidsstrijder, aldus het platform in een reactie.

Het Veteranen Platform noemt zich de spreekbuis van alle Nederlandse veteranen en hun relaties. Het platform was in aanvang positief over het initiatief om een diepgaand onderzoek uit te laten voeren naar de gebeurtenissen tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in voormalig Nederlands-Indië, maar vindt dat het uiteindelijke resultaat niet aan de verwachtingen voldoet. Ook mankeert het aan het wetenschappelijk gehalte, vindt het platform.

‘De dekolonisatieperiode is te nadrukkelijk onderzocht vanuit de hedendaagse normen, waarden en ethische overwegingen. Helaas worden meer dan 200.000 veteranen impliciet weggezet als extreme geweldplegers en worden zij en hun nabestaanden geschoffeerd en gestigmatiseerd’, aldus het Veteranen Platform. Het platform had nog geen inzage in alle publicaties en baseert het standpunt op de inhoud van het Slotwerk en vier deelpublicaties, alsmede enkele voorpublicaties.