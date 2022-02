Nederlandse krijgsmacht paste in Indië executies toe

De Nederlandse krijgsmacht was als instituut verantwoordelijk voor het toegepaste geweld, zeggen de wetenschappers, inclusief het extreme geweld. ‘Zij opereerde echter in nauwe samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering. Politici in Nederland, gesteund door hun aanhang, gaven weinig aandacht aan het extreme geweld en namen er in feite ook geen verantwoordelijkheid voor.’ Ze konden zich die houding veroorloven omdat er een breed maatschappelijk draagvlak was voor de oorlogvoering, zo wordt nu geconcludeerd.

