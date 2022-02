Britse ex-politicus krijgt toppositie bij moederbedrijf Facebook

Nick Clegg, in het verleden vicepremier van het Verenigd Koninkrijk, krijgt een nog grotere rol in de top van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. De voormalige Britse politicus was al de belangrijkste bestuurder op het gebied van beleid bij het Amerikaanse concern. Maar voortaan zal hij als ‘president voor mondiale zaken’ ook direct gaan rapporteren aan topman Mark Zuckerberg, die zich volgens ingewijden meer met technologie en de ontwikkeling van nieuwe producten wil bezighouden.

Clegg, die een Nederlandse moeder heeft en vloeiend en accentloos Nederlands spreekt, koos enkele jaren terug voor een carrière op het hoofdkantoor van Facebook in Menlo Park. Namens de Liberal Democrats zat hij tussen 2010 en 2015 in de Britse regering, samen met de Conservatieven van premier David Cameron. Clegg was als partijleider ook vicepremier.

Door de promotie van Clegg hoeft Zuckerberg zich in de toekomst waarschijnlijk minder vaak publiekelijk te verdedigen over bijvoorbeeld schandalen waarbij Facebook betrokken is. Dat zou hij dan meer aan Clegg kunnen overlaten, al zal Zuckerberg als topman wel nog steeds degene zijn die naar Washington moet komen als het Amerikaanse Congres over zaken om tekst en uitleg vraagt.

Facebook heeft afgelopen tijd onder meer de kritiek over zich heen gekregen dat het te weinig heeft gedaan tegen nepnieuws en complottheorieën. Clegg trad al vaker naar de voorgrond om de positie van zijn bedrijf te verdedigen. Zo noemde hij in oktober bij CNN beweringen dat het sociale medium bijdroeg aan de bestorming van het Capitool in Washington begin vorig jaar ‘belachelijk’. Daarbij voerde hij ook aan dat Facebook eerder al miljarden nepaccounts verwijderde.