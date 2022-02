Politie Ottawa dreigt met inbeslagname trucks van betogers

De politie van Ottawa dreigt deelnemers van het ‘vrijheidskonvooi’ te arresteren of hun trucks in beslag te nemen. Agenten hebben betogers een officiële waarschuwing gegeven. Sinds eind januari protesteren mensen in de Canadese hoofdstad tegen coronamaatregelen en de regering. ‘Je moet onmiddellijk stoppen’, aldus de waarschuwing.

In het bericht wijst de politie betogers erop dat zij inwoners van Ottawa hinderen in hun dagelijks leven. ‘Door jullie moeten bedrijven sluiten’, schrijft de politie. De autoriteiten dreigen verder met boetes of het intrekken van rijbewijzen.

Demonstranten kunnen in de waarschuwing ook lezen dat als zij zich schuldig maken aan illegale activiteiten bij het protest, zij mogelijk de Verenigde Staten niet meer in mogen.

Het protest begon weken geleden als actie tegen de vaccinatieplicht om de grens met de VS over te mogen. De demonstraties zorgen voor hardnekkige opstoppingen in Ottawa en op wegen tussen de Verenigde Staten en Canada.

Inmiddels hebben de Canadese autoriteiten en veel inwoners van Ottawa het gehad met het truckersprotest. Premier Justin Trudeau heeft een nog nooit eerder gebruikte noodwet aangegrepen om zijn regering en de politie meer bevoegdheden te geven. Door deze wet is het nu onder meer verboden om naar Ottawa te komen om mee te doen met het konvooi.