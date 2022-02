Oekraïne houdt legeroefening: ‘klaar om ons land te verdedigen’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski en waarnemers uit NAVO-landen hebben woensdag legeroefeningen bijgewoond in het westen van Oekraïne. Daar deden Oekraïense tanks mee aan schietoefeningen en trainden soldaten met antitankraketten van het type Javelin.

Oekraïne houdt de legeroefening Zametil 2022 op een gespannen moment. Buurland Rusland heeft een grote legermacht samengetrokken aan de grens. Westerse landen vrezen dat Moskou overweegt Oekraïne binnen te vallen, maar volgens Russische functionarissen is dat paniekzaaierij.

Een van de Oekraïense commandanten op het oefenterrein bij de stad Rivne zei dat wordt getraind met het ‘hele spectrum’ aan wapentuig dat de landstrijdkrachten tot hun beschikking hebben. ‘Artillerie, tanks, gepantserde voertuigen, antitankraketten, vuurwapens’, somde hij op.

Een Oekraïense onderminister van Defensie zei dat de exercities laten zien dat de Oekraïense strijdkrachten klaar zijn om in actie te komen. ‘We zijn in staat om ons land te verdedigen en dat gaan we ook doen.’ Bij de legeroefeningen waren militaire waarnemers aanwezig uit landen als Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Rusland heeft deze week aangegeven dat het troepen weghaalt bij de grens met Oekraïne. Dat leidde tot sceptische reacties. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verklaarde bij ABC News geen bewijs te zien dat Rusland serieus werk maakt van een terugtrekking. ‘Helaas is er een verschil tussen wat Rusland zegt en wat het doet.’