Entertainmentconcern Walt Disney gaat woonwijken ontwikkelen in de Verenigde Staten. Zo heeft het Amerikaanse bedrijf plannen om in de woestijn bij het Californische Rancho Mirage een wijk met landgoederen, eensgezinswoningen en flats te laten verrijzen waar mensen kunnen wonen. Ook zullen er faciliteiten als een hotel komen, plus een soort oase waarin je kan zwemmen. Disney wil er door het jaar heen ook activiteiten voor bijvoorbeeld ontspanning organiseren.

Volgens de onderneming zullen er later in andere delen van het land eveneens dergelijke vastgoedprojecten opgezet worden. Daarvoor roept Disney ook een nieuw bedrijfsonderdeel in het leven, genaamd Storyliving by Disney. Het is de bedoeling dat de experts die de pretparken van Disney hebben ontworpen, ook meewerken aan de aanleg van de nieuwe wijken. Maar of en in hoeverre zo’n wooncomplex straks doordrenkt zal zijn van Disney-branding is nog niet duidelijk. Er zijn ook nog geen financiële details naar buiten gebracht.

Het is niet voor het eerst dat Disney zich op woningen stort. In de jaren negentig ontwikkelde het bedrijf bijvoorbeeld al de plaats Celebration in Florida, waar inmiddels bijna 10.000 mensen wonen. Dat is niet ver van de pretparken van Disney bij Orlando. Voor de eerste nieuwe woonwijk in Californië zal Disney samenwerken met het in Arizona gevestigde DMB Development, dat is gespecialiseerd in het opzetten van dit soort projecten.