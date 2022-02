Minister: in maart mogelijk extra booster voor mensen met Janssen

‘Ik onderzoek momenteel of we een extra prik kunnen aanbieden voor deze groep mensen’, zegt Kuipers op vragen van Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. In bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk krijg je met alleen Janssen en een enkele booster niet overal toegang. Het kabinet heeft de gezondheidsraad om advies gevraagd over de extra booster.

Zo’n nieuwe prik ‘kan pas drie maanden na de laatste’ worden gezet, legt de minister uit. De meeste mensen hebben in december hun booster laten zetten, aldus Kuipers. Daardoor zal vanaf ‘medio maart’ die extra prik worden toegediend als het kabinet daartoe besluit.