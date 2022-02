Zeldzame blauwe diamant onder de hamer in Hongkong

De grootste blauwe diamant ooit die geveild wordt, komt in april in Hongkong onder de hamer. Veilinghuis Sotheby’s verwacht dat de De Beers Cullinan Blue van ruim 15 karaat, zo’n 3 gram, meer dan 48 miljoen dollar (ruim 42 miljoen euro) op zal brengen.

De diamant werd vorig jaar april uitgehakt in Zuid-Afrika. De steen is groter dan de Oppenheimer Blue, de duurste blauwe diamant ooit verkocht. Deze steen van ongeveer 14,6 karaat leverde in 2016 ongeveer 57,5 miljoen dollar (50,5 miljoen euro) op.