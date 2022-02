Rechtbank verbiedt naaktbeelden op pornosite zonder toestemming

De pornowebsite Vagina.nl mag alleen naaktbeelden publiceren na toestemming van de personen die in beeld komen. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald in een bodemprocedure die twee jaar geleden was aangespannen door de Stichting Stop Online Shaming (SOS) en HelpWanted, onderdeel van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik.

Op de website staat naast professionele porno ook amateurporno, waaronder heimelijk gefilmd materiaal waarop personen te zien zijn die geheel of gedeeltelijk ontkleed zijn te zien op plekken waar zij zich onbespied wanen zoals pashokjes en kleedkamers. Daarnaast gaat het om amateurbeelden van mensen die in de privésfeer seksuele handelingen verrichten.

De exploitant van de website moet de video’s binnen acht weken verwijderen, tenzij de mensen op de expliciete beelden toestemming hebben gegeven. Alleen overduidelijk professionele beelden zijn van dit verbod uitgezonderd. De rechtbank verbindt aan het verbod een dwangsom van 10.000 euro als de beelden na acht weken niet zijn verwijderd. De dwangsom kan oplopen tot 30.000 euro.

Overwinning

SOS en HelpWanted spreken van ‘een overwinning voor de rechten van slachtoffers waarvan deze naaktbeelden ongewenst werden gepubliceerd’. Volgens de organisaties heeft de uitspraak gevolgen voor alle websites die seksuele beelden commercieel exploiteren.

‘Nu vast is komen te staan dat niet-professionele naaktbeelden alleen geopenbaard mogen worden indien hiervoor toestemming is gegeven door degenen die in beeld komen, zijn de meeste pornowebsites direct in overtreding’, zegt Willem van Lynden, bestuurslid van Stop Online Shaming. ‘Wij zullen dan ook niet schromen om door te pakken en de grote, wereldwijde, pornowebsites aan te spreken op hun onrechtmatig handelen en aanpassing van hun werkwijze te eisen.’

Mijlpaal

Stop Online Shaming is opgericht om online vernederingen aan te pakken via gerechtelijke procedures. Helpwanted.nl is een advieslijn voor jongeren die te maken krijgen met online seksueel misbruik.

Advocaat Otto Volgenant noemt het vonnis een mijlpaal. ‘Voor een individueel slachtoffer is het heel moeilijk om onrechtmatige beelden offline te krijgen en vaak weten slachtoffers niet eens dat ze stiekem op internet zijn geplaatst. Het belang van de uitspraak in deze collectieve procedure is dat voor het eerst recht wordt gedaan aan deze slachtoffers. Wereldwijd is dit nog niet eerder gebeurd.’