Duitsland gaat coronabeleid stapsgewijs versoepelen

De landelijke regering en de deelstaten zijn het eens geworden over het plan om de maatregelen stapsgewijs op te heffen. Dat betekent dat veel maatregelen in aanloop naar 20 maart geschrapt kunnen worden. Voorwaarde is wel dat de druk op ziekenhuizen niet te hoog is.

Duitse media melden dat in eerste instantie beperkingen worden geschrapt voor privébijeenkomsten met alleen personen die zijn gevaccineerd of hersteld van het coronavirus. Duitsers kunnen nog geen afscheid nemen van hun mondkapjes. Die moeten ze voorlopig blijven dragen op bepaalde plekken.

Scholz benadrukte dat de pandemie nog niet voorbij is. Hij waarschuwde dat nieuwe coronavarianten kunnen opduiken. Ook kan de situatie in de herfst en de winter weer verslechteren. Toch had de bondskanselier ook een optimistische boodschap. Hij zei dat er na "twee lange jaren" behoefte is aan verbetering. "En het begint erop te lijken dat we daar nu uitzicht op hebben."