Kuipers veroordeelt aanvallen uit de Kamer op zijn ambtenaren

Zorgminister Ernst Kuipers veroordeelt aanvallen van Tweede Kamerleden op zijn ambtenaren over de manier waarop in de eerste coronagolf de crisis is aangepakt. Hij veroordeelt dat ‘mijn medewerkers tot tuig zijn bestempeld’ en ambtenaren ‘persoonlijk verantwoordelijk zijn gesteld voor het overlijden van bewoners van verpleeghuizen’, zei hij tegen Kamerleden. Parlementariërs moeten zich tot hem richten als eindverantwoordelijke, zegt de bewindsman. Hij vond een uiterst kritische Kamer tegenover zich.