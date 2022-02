Testlocaties ook dicht voor tweede storm deze week

Op meer plekken in het land gaan coronateststraten dicht vanwege de verwachte storm. Het gaat om locaties in tenten.

De vaccinatielocaties in Dordrecht, Gorinchem en Puttershoek zijn donderdag, vrijdag en zaterdag dicht. De testlocaties in Bergen op Zoom en Raamsdonksveer in het westen van Noord-Brabant sluiten zowel donderdag als vrijdag hun deuren. Ook de testlocaties in Krommenie en Zaandam en de vaccinatielocatie Purmerend in Noord-Holland zijn donderdag en vrijdag dicht.

De vaccinatielocatie in het Noord-Hollandse Middenmeer is donderdag de hele dag dicht. Volgens de regionale GGD is het niet verantwoord de tentaccommodatie open te houden. De test- en vaccinatielocatie in Apeldoorn blijft vrijdag de hele dag dicht. Op woensdag en donderdag is de tent aan de Laan van het Omniversum korter open.

Op woensdag gingen de teststraten in Emmeloord en Almere en de vaccinatietenten in Almere en Apeldoorn eerder dicht.

De stormen Dudley en Eunice trekken deze dagen over Nederland.