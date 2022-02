Extra bergers op winderige bruggen door storm

Rijkswaterstaat zorgt er de komende dagen voor dat er extra bergers beschikbaar zijn op of bij windgevoelige bruggen. Dat zijn bijvoorbeeld de Haringvlietbrug, de Moerdijkbrug en de Van Brienenoordbrug. De extra bergers kunnen direct ingrijpen als er door de verwachte zware windstoten problemen ontstaan op die bruggen. Verkeer in het hele land moet woensdagavond, donderdag en vrijdag rekening houden met wind en storm, aldus Rijkswaterstaat.

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan donderdag kinderopvangcentra en scholen dicht omdat daar storm met orkaankracht wordt verwacht. Bossen worden uit veiligheid gesloten en wellicht gaat de hangbrug bij Emmerik dicht. Het KNMI voorziet voor de aangrenzende provincies Limburg, Gelderland en Overijssel niet zulke problemen, al kan storm Dudley wel voor flinke windstoten tot 100 kilometer per uur zorgen. De wind gaat echter in de loop van donderdag een beetje liggen om plaats te maken voor storm Eunice, die vanaf vrijdagmiddag vanuit Zeeland over het land raast.