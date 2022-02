Belgen met Janssen-prik krijgen tweede booster

Belgen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin kunnen binnenkort een tweede boosterprik halen. In bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk krijg je met een enkele booster niet overal toegang. Nederland denkt ook over een extra oppepprik maar wacht nog op advies van de Gezondheidsraad.

Van het Janssen-vaccin is maar één dosis nodig. Maar de bescherming van het coronavaccin, dat vooral in de tweede helft van vorig voorjaar is ingezet, liep snel terug. Daarom kregen de ongeveer 400.000 Belgen met dit vaccin al in december een booster aangeboden van Pfizer of Moderna.

Wie is gevaccineerd met Janssen kan drie maanden na de eerste opfrisser voor de afweer een tweede halen, hebben de verantwoordelijke Belgische ministers woensdag besloten. Mensen met zo’n tweede booster gelden dan ook in strengere EU-landen weer als volledig ingeënt.