Oekraïne en Fed-notulen houden Wall Street in toom

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag licht omlaag na het sterke herstel een dag eerder. De stemming op Wall Street bleef voorzichtig in afwachting van de laatste ontwikkelingen rond Oekraïne. Ondanks dat de directe dreiging van een Russische inval in het land op dit moment lijkt te zijn geweken en de hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict is toegenomen, blijven beleggers op hun hoede.