Floriade mag bouwen zonder vergunning

Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade mag doorgaan met bouwen op het festivalterrein, terwijl voor de bouwwerken nog geen vergunningen zijn afgegeven. De gemeente Almere gedoogt die situatie, omdat de Floriade over acht weken de deuren moet openen, terwijl lang niet alles klaar is. De gemeente moet in een paar maanden tijd nog negentig vergunningaanvragen verwerken, aldus het college van burgemeester en wethouders.

De Floriade laat de bouwvakkers al uren extra per dag werken. Er is extra capaciteit ingezet. Alles moet een maand voor opening klaar zijn, want dan kan er geen zwaar verkeer meer op het terrein rijden. De laatste weken zijn nodig om paden aan te leggen en bermen te beplanten.

Er is volgens het college geen enkele andere manier meer dan gedogen om tijd te winnen voor de bouw. Als alles bij opening niet klaar is, vermindert dat de attractiewaarde en dus de bezoekersstroom naar de Floriade, vindt het Almeerse gemeentebestuur. En het zit de Floriade toch al niet mee, want door corona haken leveranciers en beoogde deelnemers af, schrijft Almere in een brief aan de provincie Flevoland. Sommige landen hebben geen budget meer, in andere landen is geen personeel te vinden en er zijn sponsorbudgetten weggevallen. Almere wil dat Flevoland financieel gaat bijdragen aan de wereldtentoonstelling, die al vele miljoenen euro’s duurder is geworden dan oorspronkelijk beraamd. De Floriade gaat op 14 april open.