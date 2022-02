EU-leiders komen in Brussel bijeen voor spoedoverleg Oekraïne

De EU-leiders houden donderdag in Brussel spoedberaad over de situatie rond Oekraïne en Rusland. De 27 leiders worden om 12.30 uur verwacht door de voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders en staatshoofden, Charles Michel, zegt zijn woordvoerder. Het overleg duurt een uur en vindt plaats voor vijftig Afrikaanse leiders hun opwachting maken voor een tweedaagse EU-Afrika-top.

Het extra beraad is volgens bronnen informeel, wat wil zeggen dat er geen geschreven conclusies zullen zijn. Volgens een ingewijde hebben de 27 behoefte aan een discussie over de laatste stand van zaken en het uitwisselen van informatie en meningen over de ontwikkelingen aan de grenzen van Oekraïne. ‘Het zou raar zijn als de Europese leiders twee dagen in Brussel zijn en niet zouden praten over het onderwerp dat al weken internationaal in de schijnwerpers staat.’

Rusland liet woensdag weten troepen terug te trekken maar volgens NAVO-chef Jens Stoltenberg lijkt het er juist op dat Rusland doorgaat met de militaire opbouw aan de grenzen van Oekraïne, zei hij eerder woensdag. ‘Tot dusver hebben we nog geen de-escalatie gezien ter plaatse.’