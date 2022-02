Hoekstra: erkenning Oost-Oekraïense republieken onaanvaardbaar

Russische erkenning van twee opstandige republieken in het oosten van Oekraïne is voor Nederland ‘niet aanvaardbaar’, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. Het Russische parlement heeft president Vladimir Poetin gevraagd de beide opstandige regio’s te erkennen als onafhankelijke republieken.