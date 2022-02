Rouvoet: maak niet dezelfde fout en steek geld in gezondheid

Als de politiek niet meer geld steekt in de gezondheid van mensen is Nederland bij een volgende pandemie ook niet voorbereid. Dat zegt André Rouvoet, voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Hij reageert op de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die concludeert dat Nederland niet goed voorbereid was op de uitbraak van het coronavirus in 2020.

Rouvoet wil dat de overheid meer doet om mensen te helpen met ‘gezond eten, bewegen, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving’. Want, zegt hij, ‘gezonde mensen zijn minder kwetsbaar. In de ziekenhuizen zagen we opvallend veel mannen van een jaar of 40, 50 met overgewicht. Je kunt niet elke opname voorkomen, maar mensen met een goede gezondheid, zonder overgewicht, maken minder kans op ernstige klachten dan mensen die niet de juiste keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld door hun inkomen of woonomgeving.’

Daarnaast wil Rouvoet dat er geld gaat naar het begeleiden van ouders en kinderen, naar het opleiden van artsen, naar wetenschappelijk onderzoek en naar ‘een flexibele schil van GGD’ers die ingezet kunnen worden in tijden van crisis’.

Dat is geen nieuw geluid, benadrukt Rouvoet, na de Mexicaanse griep in 2009 was al vastgesteld dat er meer geld nodig was voor publieke gezondheid. Dat geld kwam er niet, en ‘als je de lessen van de Onderzoeksraad bekijkt, moet je vaststellen dat we nu hetzelfde dreigen te doen. Zo investeren we niet in het bestrijden van infectieziekten, waardoor we bij een volgende pandemie weer moeten constateren dat we geen lessen hebben getrokken en niet voorbereid waren.’

GGD GHOR Nederland heeft vorig jaar meerdere keren gevraagd om extra geld. ‘Tot op de dag van vandaag is er eigenlijk zelfs bezuinigd. We hadden moeite om op te schalen. We kunnen het ons niet permitteren afhankelijk te zijn van het improvisatievermogen van individuele GGD’en’, aldus Rouvoet. In het regeerakkoord van de nieuwe coalitie ziet hij wel wat plannen, ‘maar het gaat om te weinig geld en daar moet bovendien te veel van betaald worden. Als je het allemaal uit hetzelfde kleine potje moet halen, weet je zeker dat je tekortschiet.’