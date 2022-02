Lil Kleine vrijgelaten in afwachting van onderzoek

Lil Kleine is in afwachting van het onderzoek naar mishandeling vrijgelaten. Dat bevestigt zijn advocaat Nienke Hoogervorst na berichtgeving van RTL Boulevard. De 27-jarige rapper heeft drie nachten doorgebracht op het politiebureau in Amsterdam.

Zondagavond werd Jorik Scholten, zoals de artiest echt heet, gearresteerd op verdenking van mishandeling. Hij zou zijn vriendin Jaimie Vaes mishandeld hebben door haar hoofd tussen een autodeur te klemmen.