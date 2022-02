Oppositie fel op coronabeleid na rapport van de OVV

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren kritisch op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de eerste fase van de coronacrisis. De SP en PvdA vinden de conclusies tegelijkertijd niet verrassend. GroenLinks is bang dat er niet van de gemaakte fouten wordt geleerd.

De OVV sprak van een ‘stille ramp’ in de verpleeghuizen in de eerste fase van de coronacrisis, maar volgens SP-leider Lilian Marijnissen was deze helemaal niet stil. ‘Want wij hebben hier elk debat aandacht voor gevraagd, maar het kabinet wilde niet luisteren en werd dan zelfs boos.’ Dat medewerkers in verpleeghuizen in die eerste fase zonder beschermingsmiddelen moesten werken vindt Marijnissen ‘de grootste schandvlek in de corona-aanpak van het kabinet’.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt de conclusies ‘niet onverwacht, maar hard’. Zij vindt het ‘hoog tijd om te starten met de parlementaire enquête en echt lessen te trekken, want met het excuus ‘overvallen te zijn door het virus’ komt het kabinet niet meer weg’.

Lisa Westerveld van GroenLinks snapt dat er fouten worden gemaakt in een grote crisis. ‘Maar erken die dan. En neem vervolgens maatregelen om te voorkomen dat de fouten zich herhalen’. De reactie van het vorige kabinet stelt haar niet gerust. ‘Zolang je niet erkent dat je fouten hebt gemaakt, neem je ook geen maatregelen om te zorgen dat het de volgende keer niet meer gebeurt.’ In het OVV-rapport stond een lange, defensieve reactie van voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, die zich verzette tegen de kritiek van de onderzoeksraad.