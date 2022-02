Deel Duitsland sluit scholen uit vrees voor storm

De scholen in de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen blijven donderdag dicht uit vrees voor een zware storm met zeer felle windstoten. Het is ook de bedoeling dat niemand naar een kinderdagverblijf gaat.

De regionale onderwijsminister wil voorkomen dat leerlingen ‘in het oog van de storm naar school gaan’. Alle lessen vallen uit om niemand in gevaar te brengen.

Een regionale krant noemt het besluit een grote verrassing. De maatregel is genomen in overleg met de Duitse weerdienst, maakte de minister bekend tijdens een zitting van het parlement in Düsseldorf. De regering roept ouders van kinderen in de opvang op ‘morgen alstublieft thuis voor hun kroost te zorgen.’

De Duitse weerdienst houdt rekening met twee zware stormen donderdag en vrijdag, die ook over Nederland gaan razen.