President Oekraïne ziet niets van terugtrekking Russische troepen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski ziet momenteel niet dat er Russische troepen vertrekken bij de grens met Oekraïne. Rusland maakte dinsdag bekend dat sommige mankrachten naar hun bases terugkeren, maar die informatie is vooralsnog niet door een onafhankelijke partij geverifieerd.

‘Om eerlijk te zijn, we reageren op de realiteit en hebben nog geen terugtrekking gezien’, vertelde Zelenski tegen de nieuwszender BBC. Het gaat volgens hem op dit moment nog alleen om uitspraken. De president zegt dat wanneer troepen zich terugtrekken, ‘iedereen dat zal zien’. Verder zei hij dat Oekraïne kalm blijft onder de dreiging. ‘We herinneren ons dat dit niet allemaal gisteren is begonnen. Dit gebeurt al vele jaren.’

Het is niet duidelijk hoeveel van de vele tienduizenden militairen bij Oekraïne het gebied bij de grens verlaten. Er zijn nog steeds oefeningen. Volgens de Russische ambassadeur in Dublin, Joeri Filatov, zijn die op 20 februari klaar. Het duurt drie tot vier weken voordat de troepen terug zijn op hun posities van vóór de jongste crisis over Oekraïne, zei hij tegen de Ierse omroep RTE. De ambassadeur beklemtoonde dat hij ook niet precies weet wanneer welke troepen waar naartoe teruggaan. Rusland heeft normaal ook heel veel troepen langs de grens met Oekraïne.

De troepenopbouw heeft geleid tot hoge spanningen in de regio. De Verenigde Staten en ook andere landen vrezen voor een aanval op Oekraïne. Volgens Rusland zijn er geen plannen voor een inval, die boodschap is afgelopen week meermaals herhaald. Het land eist van de NAVO wel garanties voor de eigen veiligheid, onder meer de garantie dat Oekraïne geen lid van de NAVO wordt. Het militaire bondgenootschap heeft al gezegd daar niet mee in te zullen stemmen.