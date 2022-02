Weer.nl: Eunice mogelijk heftiger dan vorige zware storm Ciara

Volgens de laatste berekeningen van Weer.nl zou storm Eunice, die vrijdag over ons land trekt, wel eens kunnen uitgroeien tot een zware westerstorm met windstoten tot 140 kilometer per uur. Eunice zou zelfs zwaarder kunnen uitpakken dan de vorige zware storm Ciara in 2020 en grote schade kunnen aanrichten in de kustprovincies.

Woensdag heeft Nederland te maken met storm Dudley. Hoewel er een stevige zuidwesterwind staat is het overdag nog betrekkelijk rustig. Aan het eind van de middag slaat het weer om en gaat het harder waaien. Aan zee kan tijdelijk windkracht 9 worden bereikt met windvlagen van zo’n 105 kilometer per uur.

Of Dudley een officiële storm wordt valt nog te bezien, daarvoor moet er op een KNMI-weerstation boven land een uur lang gemiddeld windkracht 9 staan. Woensdagavond en in de nacht naar donderdag zal het op meerdere plekken tijdelijk tot storm komen, maar of dit ook minstens een uur lukt, is nog de vraag, aldus Weer.nl.

Eunice

Vrijdag vanaf het middaguur gaat storm Eunice waaien. Eunice wordt zeker een officiële storm. Vrijdagmiddag staat er langs de hele westkust een zuidwesterstorm van windkracht 9. ‘s Avonds draait de wind en bereikt Eunice het hoogtepunt: er kan aan de westkust mogelijk windkracht 10 worden gemeten, met zeer zware windstoten van 120 tot 140 kilometer per uur en een kleine kans op windkracht 11 op de Wadden. In het binnenland waait een windkracht 6 tot 8 en komen zware tot zeer zware rukwinden voor van 90 tot 120 kilometer per uur. Vanuit het zuiden neemt Eunice in de nacht naar zaterdag af.

De vorige zware storm was Ciara, op 9 februari 2020. Op Vlieland en in IJmuiden werd toen een windkracht 10 gemeten en aan zee kwam het tot windstoten tot 130 kilometer per uur. Ciara richtte destijds in Europa een ravage aan, waarbij meerdere doden vielen. Honderden vluchten werden geschrapt, wegen en huizen liepen onder water en honderdduizenden mensen zaten zonder stroom. De heftigste februaristorm in Nederland ooit gemeten was tijdens de watersnoodramp op 1 februari 1953.