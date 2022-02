Industrie in eurozone voerde productie in december op

De industrie in de eurozone heeft in december meer geproduceerd dan de maand ervoor, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Ook ten opzichte van december 2020 bracht de industrie meer producten voort. De productie lag op jaarbasis 1,6 procent hoger.

Van vrijwel alle soorten producten werden er meer gemaakt. Alleen bij duurzame consumentengoederen, zoals huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica, en bij energie daalde de productie.

De productie nam in december op maandbasis met 1,2 procent toe, na een stijging van 2,4 procent in november. In november was daarentegen sprake van een daling van 1,4 procent op jaarbasis. Over het hele jaar werd 7,8 procent meer geproduceerd ten opzichte van 2020.

Kapitaal

De grootste toename was er bij de zogeheten kapitaalgoederen waar de productie in december met 2,6 procent steeg. Tot die categorie behoren goederen die bedrijven gebruiken voor de eigen productie en die niet worden gekocht door gewone consumenten.

De Ierse industrie kende opnieuw de grootste productietoename op maandbasis, van ruim 10 procent. De Nederlandse industrie produceerde 1 procent meer dan in november. In Duitsland, de grootste economie van het eurogebied en een belangrijke handelspartner van Nederland, groeide de productie met 1,1 procent. In Italië, Spanje en Frankrijk nam de productie echter af.