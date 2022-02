Van Dissel: altijd op uitnodiging aangeschoven bij corona-overleg

RIVM-directeur Jaap van Dissel is altijd ‘op nadrukkelijke uitnodiging’ aangeschoven bij overleg over de bestrijding van het coronavirus. Dat heeft hij gezegd tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is in een rapport over de aanpak van het coronavirus kritisch over de vele petten die Van Dissel op heeft. Zijn aanwezigheid in ‘vrijwel alle crisisteams’ maakte het voor het kabinet lastig om breder te kijken dan alleen naar de bestrijding van het virus, aldus de raad.

Van Dissel denkt dat het ‘zeker in de beginfase’ juist heel belangrijk was dat experts als hij er waren om ‘duiding te geven’ aan de situatie. ‘Als de OVV nu oordeelt dat dat te vaak is, of allerlei vragen oproept, vind ik dat prima. Maar op dat moment was die uitnodiging er gewoon. En wie ben ik dan om te zeggen: ik kom niet.’