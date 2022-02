NAVO-chef ziet Russische troepenopbouw juist doorgaan

‘Tot dusver hebben we nog geen de-escalatie gezien ter plaatse’, aldus Stoltenberg voor aanvang van overleg met de defensieministers van de NAVO-landen. ‘Wat wij zien is dat ze het aantal troepen hebben vergroot en nog meer troepen onderweg zijn.’

Het voorzichtige optimisme dat hij dinsdag uitsprak was gebaseerd op signalen uit het Kremlin dat het bereid is naar een diplomatieke oplossing te zoeken, zegt de secretaris-generaal van de westerse militaire alliantie. Maar ‘we hebben geen terugtrekking gezien en dat staat daarmee natuurlijk op gespannen voet’.

De Verenigde Staten meldden eerder over aanwijzingen te beschikken dat Rusland woensdag Oekraïne zou binnenvallen. Moskou doet zulke berichten af als ‘informatieterrorisme’, Kiev klaagt over paniekzaaierij en ook in het Westen wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid. ‘We zullen doorgaan om Ruslands plannen en acties te onthullen, om het moeilijker voor Rusland te maken om agressief tegen Oekraïne op te treden’, zegt Stoltenberg.