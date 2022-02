Zweden deelt steun aan boeren uit vanwege hoge energierekening

Zweden heeft een steunpakket van 1 miljard kroon, omgerekend 93 miljoen euro, in het leven geroepen om boeren te compenseren voor de gestegen kosten voor elektriciteit, brandstof en meststoffen. Zo wordt een pakket van 300 miljoen kroon opgetuigd voor rechtstreekse steun aan varkens- en pluimveehouders, maakte de Zweedse minister van Financiën bekend. Verder komt Stockholm met een verhoging van de belastingaftrek voor diesel voor land- en bosbouw, waarmee 700 miljoen kroon is gemoeid.

De vrees bestaat dat Zweedse boeren vanwege de oplopende prijzen niet kunnen concurreren met geïmporteerde landbouwproducten. Volgens het ministerie gaat het om een tijdelijke maatregel. ‘Delen van deze sector kunnen de kostenstijgingen niet zomaar doorberekenen omdat het een sterk concurrerende markt is, dus als ze dat wel doen, kopen consumenten misschien landbouwproducten uit Denemarken of andere Europese landen die meer landbouwsubsidies hebben’, aldus het ministerie.

De jaarlijkse inflatie in Zweden was in december de hoogste in 28 jaar. Anders dan in veel andere delen van de wereld zijn de buitensporige prijsstijgingen tot nu toe vooral beperkt gebleven tot de elektriciteitsprijzen.