OVV: Van Dissel ondermijnde vertrouwen met twijfel mondkapjes

Van Dissel is sinds de uitbraak van het coronavirus voorzitter van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert. Hij vond dat mondkapjes konden leiden voor schijnveiligheid, doordat mensen lakser zouden worden met andere voorzorgsmaatregelen. Toen het kabinet in 2020 het dragen van mondkapjes verplichtte, eerst in het openbaar vervoer en later in openbare ruimtes, noemde hij dat een politieke keuze en geen wetenschappelijke keuze. ‘Door deze uitspraken werd het beleid van de overheid ondermijnd door adviseurs van diezelfde overheid’, aldus de OVV. Op een andere plek in het rapport zegt de OVV dat Van Dissel ‘het publieke vertrouwen in het overheidsbeleid’ ondermijnde.

