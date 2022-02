Pensioenfonds zorg eist klimaatplan van olie- en gasbedrijven

Pensioenfonds voor de zorgsector PFZW is niet van plan te stoppen met investeringen in bedrijven die in fossiele brandstoffen zitten, zoals olie- en gasbedrijven. Wel moeten dergelijke bedrijven aantonen dat ze ‘een overtuigende en verifieerbare energietransitie hebben ingezet’ die in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs, stelt het pensioenfonds.