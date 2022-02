Opslagtanks Vopak minder goed gevuld door hoge olieprijs

De opslagtanks van Vopak zaten in het vierde kwartaal minder vol, vooral vanwege de hoge olieprijzen. Door de grote vraag naar olie was er minder behoefte aan opslagcapaciteit bij Vopak, met name in Nederland en Singapore. In de tanks van het bedrijf, dat een belangrijke speler in de haven van Rotterdam is, worden ook gassen, biobrandstoffen en chemicaliën opgeslagen.

Volgens Vopak bedroeg de gemiddelde bezettingsgraad 86 procent. Dat was 87 procent in het derde kwartaal en 90 procent in dezelfde periode van 2020. De onderneming zette daarbij een omzet in de boeken van ruim 315 miljoen euro, wat wel meer is dan eerder. Daarbij profiteerde Vopak van de groeiprojecten waar het bedrijf aan werkt. De nettowinst was iets meer dan 69 miljoen euro.

Over heel 2020 lag de bezettingsgraad op 88 procent, tegen 90 procent in 2020. De wereldwijde opslagcapaciteit bij de tanks van het bedrijf bedroeg eind vorig jaar 36,2 miljoen kubieke meter. In een toelichting spreekt Vopak-topman Dick Richelle van opnieuw een ongewoon jaar door de coronapandemie, met hoge volatiliteit en zwakkere vraag naar opslag in de industrie.