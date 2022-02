Nikkei stevig vooruit door afnemende spanningen Oekraïne

De aandelenbeurs in Japan ging woensdag stevig vooruit na de verliesbeurt een dag eerder. De stemming werd gesteund door de afnemende spanningen rond Oekraïne nu de directe dreiging van een Russische inval in het land even lijkt te zijn geweken. Eerder zorgden de hoogoplopende spanningen tussen het Westen en Rusland nog voor onrust op de aandelenmarkten.

Ook zien de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Russische president Vladimir Poetin na urenlang overleg nog veel mogelijkheden voor een diplomatieke oplossing voor de crisis rond Oekraïne. Poetin herhaalde daarbij dat Rusland geen oorlog wil. De defensieministers van de NAVO-landen komen woensdag bijeen over het conflict met Rusland.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 2,2 procent in de plus op 27.460,40 punten. De Japanse tech- en chipbedrijven behoorden tot de sterkste stijgers na de forse koerswinst van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. De chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest wonnen rond 5 procent. Ook elders in de Aziatische regio toonden de beursgraadmeters herstel. De Kospi in Seoul boekte een tussentijdse winst van 1,9 procent en de All Ordinaries in Sydney dikte 1,1 procent aan.

De hoofdindex in Shanghai won 0,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,2 procent na meevallende Chinese inflatiecijfers. Zo namen de consumentenprijzen vorige maand met 0,9 procent op jaarbasis toe. De producentenprijzen stegen in januari met 9,1 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Beide cijfers vielen lager uit dan verwacht en liggen onder de niveaus van december. De afnemende inflatie geeft de Chinese centrale bank meer ruimte om de economie te ondersteunen.