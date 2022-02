Verdere omzetgroei verwacht voor moederbedrijf Albert Heijn

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft afgelopen jaar naar verwachting een hogere omzet behaald in vergelijking met 2020. In dat jaar zag het bedrijf als gevolg van corona de opbrengsten ook al fors stijgen. Volgens analistenschattingen zal Ahold Delhaize het jaar hebben afgesloten met een omzet van 75,3 miljard euro. Dat was in 2020 nog 74,7 miljard euro.

Supermarkten zagen door de coronacrisis de opbrengsten stijgen. Dat komt mede doordat bepaalde sectoren zoals de horeca een tijdlang gesloten bleven of maar beperkt open mochten. Daardoor sloegen consumenten meer in bij supermarkten.

Bij de handelsupdate over het derde kwartaal van vorig jaar merkte Ahold Delhaize al wel dat er een kentering gaande was. Ook doordat economieën weer meer open gingen. Maar dat was vooral in Europa en in mindere mate in de Verenigde Staten.

Mogelijk dat het bedrijf nog komt met verdere details over de aanstaande beursgang van dochter bol.com. Ahold Delhaize maakte in november bekend de onlinewinkel naar de beurs te willen brengen.