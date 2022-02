Waarschijnlijk flinke jaarwinst Heineken ondanks coronalockdowns

Bierbrouwer Heineken heeft het tweede coronajaar waarschijnlijk afgesloten met een miljardenwinst, waar in 2020 nog meer dan 200 miljoen euro verlies in de boeken ging. Dat zal echter voor een groot deel te danken zijn aan een flinke boekhoudkundige meevaller. Bij de jaarcijfers die woensdagochtend naar buiten komen is het vooral de vraag hoeveel last Heineken nog heeft gehad van de omikrongolf en de vele coronarestricties. Ook wordt dan als het goed is duidelijker hoe het bedrijf omgaat met de gestegen grondstofprijzen.

Bij de cijfers over het derde kwartaal van 2021 kwam al aan het licht dat Heineken nog behoorlijk last had van lockdowns in Zuidoost-Azië, waaronder Vietnam. Daardoor verkocht het bedrijf fors minder bier in die belangrijke markt voor de brouwer. Later zijn er door de opmars van omikron in tal van landen alleen maar restricties bij gekomen. Zo werd de horeca in Nederland opnieuw door de overheid gesloten, wat hier waarschijnlijk flink drukte op de bierconsumptie.

Ondanks die moeilijkheden wist Heineken, dat in februari vorig jaar nog duizenden banen schrapte, zijn winst in het derde kwartaal bijna te verachtvoudigen ten opzichte van een jaar eerder. Het resultaat werd onder meer gestuwd door een buitengewone boekwinst van 1,3 miljard euro na een herwaardering van het Indiase dochterbedrijf United Breweries. Diezelfde meevaller zal naar verwachting ook de jaarwinst behoorlijk vooruithelpen.

Heineken zit de laatste tijd ook niet stil als het om overnames gaat. De brouwer kondigde in november aan de volledige controle te verwerven over zijn branchegenoten Distell en Namibia Breweries (NBL). Via de deal wil Heineken de concurrentie met rivalen als Anheuser-Busch InBev en drankenfabrikant Diageo beter aan kunnen gaan. Na afronding van de deals wil Heineken de overgenomen activiteiten plus een meerderheidsbelang in Heineken South Africa onderbrengen in een nieuwe, niet-beursgenoteerde onderneming. Met de plannen zal een investering van miljarden euro’s gemoeid zijn.