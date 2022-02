Telegraph: Queen hielp Andrew met schikking van 12 miljoen pond

Dinsdag werd bekend dat de prins heeft geschikt in de zaak die Giuffre in de Verenigde Staten tegen hem had aangespannen. De hertog van York zou haar jaren geleden meerdere keren hebben misbruikt toen ze nog minderjarig was. De prins heeft dit altijd ontkend.

Zoals gebruikelijk is niet bekendgemaakt hoeveel geld Andrew heeft moeten betalen om de misbruikzaak af te kopen. Ook de hoogte van de ‘forse donatie’ die de prins doet aan een organisatie die opkomt voor ‘de rechten van slachtoffers’ is niet bekend.