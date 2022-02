De Hypotheker: aflossingsvrije hypotheek steeds populairder

Het aantal jonge huizenkopers dat in 2021 een aflossingsvrije hypotheek heeft aangevraagd, is met ruim een kwart gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Volgens Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker, is dat te verklaren door de lage hypotheekrente in combinatie met de explosieve stijging van de huizenprijzen. Hoewel starters over het aflossingsvrije deel niet kunnen profiteren van de hypotheekrenteaftrek wegen de lagere maandlasten, mede door de lage rente, hier volgens Luiten tegenop.

Onder jonge huizenbezitters tot 35 jaar is het aantal aflossingsvrije hypotheken dat zij hebben aangevraagd voor het oversluiten of verbeteren van de woning zelfs gegroeid met ruim 115 procent. Deze explosieve groei komt vooral voort uit de wens de bestaande woning te verbouwen of te verduurzamen. Door de extreem hoge huizenprijzen kiezen jonge huizenbezitters er liever voor te investeren in hun bestaande huis, eventueel door gebruik te maken van de overwaarde op de huidige woning.

Risico

Ook oudere leeftijdscategorieën kiezen ervoor de aflossingsvrije hypotheek op een vergelijkbare manier in te zetten. Zo is deze hypotheekvorm in de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar met 26 procent gegroeid. Bij hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning met een aflossingsvrije component is in deze leeftijdsgroep sprake van een daling van 23 procent. Dit valt te verklaren door de oververhitte woningmarkt, waardoor het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning daalt. Bij de leeftijdscategorie 45-55 jaar en onder 55-plussers is sprake van een vergelijkbare trend.

Bij een aflossingsvrije hypotheek ben je niet verplicht om af te lossen, maar betaal je alleen hypotheekrente en los je op de einddatum in één keer de lening af. Deze hypotheekvorm is niet zonder risico. Bij een onverwachte verkoop is er mogelijk te weinig afgelost en blijft een grote hypotheekschuld over. Daarnaast moet aan het einde van de looptijd voldoende vermogen beschikbaar zijn voor het doen van de aflossing, wat niet altijd vanzelfsprekend is.