Het kabinet moet weer om tafel met gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg, en moet daarbij de voorgenomen bezuinigingen uit het coalitieakkoord loslaten, vindt een meerderheid in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen bundelden hun krachten in het debat over de regeringsverklaring en vroegen het kabinet ook de AOW niet tijdelijk los te koppelen terwijl het minimumloon wordt verhoogd.