Chipmaker Intel koopt Israëlische branchegenoot voor miljarden

Tower maakt chips voor energiebeheer, beeldsensoren en allerlei andere halfgeleiders. Het bedrijf is gevestigd in het noorden van Israël maar heeft ook een fabriek in Texas. De chipmaker boekte in 2021 een omzet van 1,3 miljard dollar. Dat is een fractie van de 56 miljard dollar aan verkopen van de Taiwanese sectorgenoot TSMC, die soortgelijke chips maakt.

De coronapandemie heeft geleid tot aanhoudende tekorten aan chips die worden geproduceerd door leveranciers zoals TSMC en Tower. Intel maakte eind vorig jaar bekend de komende tien jaar tientallen miljarden euro’s te steken in het verbeteren van de chipcapaciteit in Europa. Het Amerikaanse bedrijf is de grootste maker van chips voor pc’s en datacenters ter wereld.