Kuipers blij met nieuwe fase: corona verdeelde ons tot op het bot

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet nam om de verspreiding daarvan in te perken ‘verdeelden ons soms tot op het bot’, zegt zorgminister Ernst Kuipers in de eerste persconferentie die hij zonder premier Mark Rutte geeft. ‘Gelukkig’ kan de bewindsman veel versoepelingen aankondigen, omdat ‘we in een nieuwe fase’ zitten.

Daardoor kunnen ook andere belangen zwaar worden meegewogen, aldus de minister: ‘Jongeren moeten hun vleugels kunnen uitslaan, we moeten weer kunnen genieten van sport. We snakken naar cultuur en het uitgaansleven.’