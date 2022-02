Reuters: Shell gaat belangen in gasvelden in Noordzee verkopen

Shell heeft plannen om belangen in twee gasvelden in het Britse deel van de Noordzee te verkopen, meldden ingewijden aan persbureau Reuters. De verkoop zou Shell een bedrag van in totaal 1 miljard dollar, omgerekend 880 miljoen euro, kunnen opleveren.

Het gaat om de belangen van 50 procent die Shell bezit in de gasveldgebieden Clipper en Leman Alpha in het zuidelijke deel van de Britse Noordzee. De andere helft van die velden is in handen van het bedrijf Neo Energy, dat vorig jaar de Noordzee-bezittingen van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil overnam. Het gas uit die velden wordt verwerkt in een faciliteit in het oosten van het Verenigd Koninkrijk. Clipper ligt ongeveer 66 kilometer van de Britse kust en Leman Alpha 69 kilometer.

Shell is al langer bezig afscheid te nemen van verouderde olie- en gasvelden in de Noordzee om zich zo beter te kunnen richten op meer winstgevende projecten. Shell is nog wel actief met de ontwikkeling van nieuwe projecten in de Noordzee, waaronder een olie- en gasveld ten noordoosten van de Shetlandeilanden en ook windmolenparken.

Shell zag in december wel af van de ontwikkeling van een ander olieveld in de buurt van de Shetlandeilanden, mede omdat dit niet genoeg rendement zou opleveren. De ontwikkelingsplannen van Shell voor dat Cambo-veld leidden tot veel kritiek van klimaatactivisten. Zij vinden dat nieuwe olievelden haaks staan op de plannen van de Britse overheid en ook Shell om de uitstoot te verlagen.