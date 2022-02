GM vindt oplossing voor brandgevaar Chevrolet Bolt

General Motors (GM) gaat in april de productie hervatten van de Chevrolet Bolt. Het Amerikaanse autoconcern heeft samen met LG, de fabrikant van zijn batterijen, een oplossing gevonden voor het probleem waardoor de batterij van de elektrische auto zomaar in brand kon vliegen. In augustus stopte GM met de productie van de Bolt en het bedrijf riep alle auto’s van het type terug naar de garage.