Vaccinatie- en testtenten woensdag dicht vanwege storm

In Flevoland zijn de teststraten in Emmeloord en Almere en de vaccinatielocatie in Almere vanaf 14.00 uur dicht. Al gemaakte afspraken worden verplaatst naar een andere plek of een andere dag. Op woensdag besluit de GGD in de provincie of het nodig is om ook donderdag de deuren te sluiten.

De vaccinatietent in Apeldoorn, aan de Laan van het Omniversum, gaat woensdag om 13.30 uur dicht. Mensen die dan een prikafspraak hebben, worden gebeld voor een nieuwe afspraak. Volgens de GGD in Noord- en Oost-Gelderland is de storm niet gevaarlijk, maar wel oncomfortabel bij storm: ‘De tent kan gaan bewegen door de wind en veel lawaai veroorzaken.’

De storm Dudley trekt woensdag en donderdag over Nederland. Dit kan leiden tot windstoten tot 100 kilometer per uur. In het hele land geldt code geel.