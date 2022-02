Poetin: Nord Stream 2 zal Europese energiezekerheid versterken

De ingebruikname van de gaspijpleiding Nord Stream 2, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, zal de energiezekerheid van Europa versterken. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin na overleg met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz over de crisis rond Oekraïne. Volgens Poetin is Nord Stream 2 een puur commercieel project.

De pijpleiding is al klaar maar wacht nog op formele goedkeuring van Duitsland om in gebruik te worden genomen. Het project is omstreden omdat onder meer de Verenigde Staten zeggen dat Rusland daarmee meer politieke invloed krijgt in Europa. Washington heeft al gedreigd dat Nord Stream 2 afgeblazen zal worden als Rusland besluit tot een invasie van Oekraïne. Ook Duitsland heeft met zware sancties gedreigd, al heeft Berlijn niet gezegd dat het pijplijnproject echt stopgezet zal worden.

Maar volgens Poetin is de pijplijn juist in het belang van Europa en hij stelt dat er geen politieke bedoelingen achter zitten. Ook zei hij dat Rusland door zal gaan met het transporteren van gas via pijpleidingen door Oekraïne. Kiev is erg bezorgd dat die gasleveringen worden stopgezet, waardoor een belangrijke bron aan inkomsten zou wegvallen. Oekraïne krijgt geld voor de doorvoer van Russisch gas.

Scholz gaf na de ontmoeting met Poetin in Moskou aan dat gastransporten door Oekraïne door moeten blijven gaan. Hij verklaarde dat vrede in Europa van het grootste belang is voor Nord Stream 2, want anders zijn er grote gevolgen voor het project, aldus de bondskanselier.