Amerikaanse primeur: wapenfabrikant aansprakelijk voor bloedbad

Voor de eerste keer is een wapenfabrikant aansprakelijk gesteld voor een massale schietpartij in de Verenigde Staten, melden Amerikaanse media. De Amerikaanse firma Remington Arms ging akkoord met de afwikkeling van de claims van families van vijf volwassenen en vier kinderen die omkwamen bij het bloedbad op de Sandy Hook-basisschool in Newtown (Connecticut). Bedragen zijn nog niet bekendgemaakt.