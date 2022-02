Advocaat: geen enkele straf Thijs H. zal leed ongedaan maken

‘Als er uiteindelijk door het hof een gevangenisstraf van deze duur met de tbs-maatregel opgelegd wordt, dan hebben zij in ieder geval het gevoel dat er recht is gedaan aan hun dierbaren’, zo meldt Diekstra, die de nabestaanden van twee slachtoffers bijstaat.

Als het hof besluit geen tbs op te leggen, dan eist het OM zelfs levenslang. H. staat in hoger beroep terecht voor de moord op een 56-jarige vrouw, die op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag is doodgestoken. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man ombracht. De aanklagers omschreven het geweld als ‘extreem en exorbitant’.

Ontoerekeningsvatbaar

Het hoger beroep draait om de vraag of H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de moorden. Zijn advocaten vinden de straf die de man van de rechtbank kreeg, namelijk 18 jaar cel en tbs, onterecht en betogen dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Ze concluderen net als het Pieter Baan Centrum (PBC) dat H. ten tijde van de moorden in een psychose verkeerde.

De advocaten-generaal zijn van mening dat H. hooguit licht verminderd toerekeningsvatbaar was ten tijde van de moorden. Volgens de aanklagers waren er voorafgaande aan de moorden helemaal geen aanwijzingen voor een psychose.