OM eist in hoger beroep 30 jaar cel en tbs tegen Thijs H.

H. staat in hoger beroep terecht voor de moord op een 56-jarige vrouw, die op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag is doodgestoken. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man. De willekeurige slachtoffers werden plotseling aangevallen en volgens het OM met ‘extreem en exorbitant’ geweld en met veel messteken om het leven gebracht. H. koos zijn slachtoffers volgens de aanklagers zorgvuldig uit.

De student werd eerder door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwang. Het hoger beroep draait om de vraag of H. volledig ontoerekeningsvatbaar was tijdens de moorden.