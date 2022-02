Wall Street klimt door hoop oplossing conflict rond Oekraïne

De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag stevige winsten zien na de recente koersdruk. Beleggers reageerden opgelucht op de berichten dat de Russische troepen bij de grens met Oekraïne na oefeningen zijn teruggekeerd naar de legerbases. De directe dreiging van een Russische invasie in Oekraïne, die volgens de Amerikanen deze week zou kunnen plaatsvinden, lijkt daarmee even te zijn geweken. Ook wakkerde dit de hoop aan op een diplomatieke oplossing van het conflict.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent hoger op 34.849 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 4446 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 14.009 punten.

Op macro-economisch vlak werd voor opening van de beurs bekendgemaakt dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten in januari met 1 procent op maandbasis zijn gestegen. Dat was meer dan verwacht. Op jaarbasis namen de prijzen die producenten voor hun producten rekenen met 9,7 procent toe.

Verlies

Constellation Brands verloor 1,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg verlopen de fusiegesprekken van de producent en verkoper van bier, wijn en sterke drank met de fabrikant van energydranken Monster Beverage voorspoedig en zou er in de komende weken een akkoord kunnen worden bereikt. Monster Beverage, bekend van de energydranken Monster Energy en Burn, steeg 1,9 procent.

Boeing noteerde kort na opening 3,8 procent hoger. De vliegtuigfabrikant zet sterker in op het ombouwen van passagierstoestellen tot vrachtvliegtuigen. Volgens Ted Colbert, hoofd van de servicetak van het Amerikaanse concern, is de capaciteit op dit vlak sinds het begin van de pandemie bijna verdubbeld.

Winst

Tesla won 3,9 procent. Elon Musk, topman van Tesla, zou vorig jaar november in totaal meer dan 5 miljoen aandelen van ‘s werelds meest waardevolle autofabrikant hebben gedoneerd aan een goed doel. De donatie was 5,7 miljard dollar of omgerekend ruim 5 miljard euro waard. Volgens kenners zou de schenking van de Tesla-aandelen een enorm belastingvoordeel opleveren voor Musk.

De euro was 1,1353 dollar waard, tegen 1,1303 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen terug na de recente opmars tot de hoogste niveaus sinds 2014. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 3,8 procent tot 91,83 dollar. Brentolie kostte 3,4 procent minder op 93,22 dollar per vat.