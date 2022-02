Scholz en Poetin zien kansen voor diplomatie in Oekraïne-crisis

Scholz zei het met Poetin eens te zijn dat de diplomatieke opties nog lang niet zijn uitgeput. Volgens hem is de Russische troepenopbouw langs de Oekraïense grens een bedreiging, maar is het een ‘goed signaal’ dat Rusland een aantal troepen heeft laten vertrekken.

Verdere gesprekken over het vredesproces in Oost-Oekraïne waar pro-Russische separatisten gebieden hebben bezet, bieden kansen, zeiden beide leiders. In dit zogenoemde Normandië-overleg tussen Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland is vooralsnog vruchteloos gesproken over de naleving van de Minsk-akkoorden. Daarin zijn onder afspraken over een staakt-het-vuren gemaakt.

Poetin herhaalde dat Rusland ‘natuurlijk’ geen oorlog wil. Volgens Scholz is het onze ‘verdomde verantwoordelijkheid’ dat er geen oorlog ontstaat in Europa.