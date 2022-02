Melders Gündogan ‘voelen geen ruimte verder naar voren te treden’

De mensen die melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag door Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan voelen niet de ‘veiligheid en ruimte om verder naar voren te treden’. Daarom is ervoor gekozen om haar te schorsen. Dat zei Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen dinsdag.

Gündoğan werd zondag geschorst als lid van de fractie vanwege enkele meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Over de aard van de meldingen, of uit welke hoek ze komen, wil de partij tot dusver niets zeggen, ook niet tegen Gündoğan. Ze is inmiddels wel uitgenodigd voor een gesprek met de onderzoekers, zei Dassen.

Gündoğan werd zondag van de schorsing op de hoogte gesteld door Dassen en de partijvoorzitter. ‘Dat was een heel moeilijk gesprek. De consequenties voor Nilüfer zijn groot’, aldus Dassen. ‘Tegelijkertijd zijn er vanuit het onderzoek signalen dat de mensen die de meldingen deden, niet de veiligheid en ruimte voelen om verder naar voren te treden’, zei Dassen. ‘Het is al ontzettend moeilijk om melding te doen. Ik sta nu voor die veiligheid en die ruimte zodat mensen naar voren kunnen treden en de veiligheid voelen dat te doen.’